Bernardeschi, gesto nobile: il Carnevale di Carrara è salvo

Federico Bernardeschi in questa fase della stagione purtroppo non sta riuscendo a dare il suo contributo alla Juventus in campo, a causa di qualche acciacco di troppo.

Ma il jolly bianconero è riuscito lo stesso a salire agli onori della cronaca grazie ad un importante gesto. Bernardeschi è originario di Carrara, città toscana che quest’anno sta organizzando la festa del Carnevale. La Pro Loco carrarese ha fatto nei giorni scorsi un appello al fine di riuscire a trovare dei fondi.

E Bernardeschi ha risposto presente, un piccolo gesto che però farà la felicità di tanti bambini che grazie al numero 33 potranno festeggiare spensieratamente per le strade della bella città toscana. Un gesto che è stato anche seguito poi da altri imprenditori e da semplici cittadini, che hanno contribuito a questo doppio appuntamento.

Il Carnevale a Carrara si svolgerà, così come in altre parti d’Italia, domenica 23 e martedì 25 febbraio e senza dubbio coinvolgerà nel divertimento giovani e meno giovani. Anche grazie a Bernardeschi.

