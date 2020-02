A poche ore dal fischio d’inizio di Borussia Dortmund-Psg, match valido per gli ottavi di Champions League, la società tedesca ha dato un importante annuncio.

Il Borussia Dortmund ha infatti deciso di riscattare dalla Juventus Emre Can, il cui prestito dunque terminerà alla fine di questa stagione per tramutarsi in un contratto definitivo. Non si parla di cifre, per il giocatore pronto un contratto fino a giugno 2024.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬 🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

LEGGI ANCHE –>>Juventus, Sarri sorride: due importanti rientri in gruppo

Via dalla Juventus a gennaio

E’ bastato dunque davvero poco tempo a Emre Can per convincere il Borussia Dortmund del suo valore. Dopo una prima parte di stagione passata alla Juventus senza scendere con continuità in campo, il giocatore tedesco ha preso la decisione di lasciare i bianconeri e l’Italia per far ritorno in patria. Si è subito ben integrato negli schemi dei gialloneri, segnando una rete spettacolare all’esordio. Ora per il giocatore la conferma di come il Borussia voglia puntare su di lui per essere protagonista in Germanie e anche in Champions League.

Questo il comunicato della Juventus appena pubblicato sul sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK