Doppietta anche ieri nella sfida contro il Psg per Haaland. E in casa Juventus crescono i rimpianti e il rammarico per esserselo fatto scappare.

Borussia Dortmund Psg ieri ha avuto tanti motivi di attrazione. Uno dei principali era senza alcun dubbio Erling Braut Haaland. E l’attaccante norvegese non ha deluso le aspettative, mettendo a segno una doppietta che ha permesso ai tedeschi di superare la squadra transalpina. E in casa Juventus non può non esserci rammarico, visto quanto successo in sede di calciomercato.

Haaland dà spettacolo in Champions: il rimpianto della Juventus

I bianconeri hanno deciso di non acquistare Haaland, perché non avrebbero potuto garantirgli il posto. Il 19enne però continuare a segnare e a battere record. E allora è lecito chiedersi se davvero l’ex Salisburgo non avrebbe potuto trovare spazio e contendersi una maglia con un Higuain mai troppo brillante e un Dybala che non trova continuità. Ovviamente non si può escludere che in futuro il giocatore possa sbarcare a Torino, ma al momento a dominare sono i rimpianti.

Haaland d’altronde ha una clausola bassa per il suo valore e il suo rendimento: 75 milioni di euro. A scegliere il suo futuro sarà sicuramente il suo procuratore Mino Raiola. La Juventus al momento può solo mangiarsi le mani e pensare alla nutrita concorrenza, rappresentata in primis dal Manchester United, ma anche da Real Madrid, Bayern Monaco e altri top club che hanno la necessità di ringiovanire il loro reparto avanzato. Insomma, il norvegese potrebbe essere ancora una volta al centro di un’incredibile asta. E forse il prezzo potrebbe lievitare.

