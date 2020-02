La prestazione di Paulo Dybala in Juventus Brescia lo consacra nuovamente come un vero e proprio top player dei bianconeri: Higuain è avvisato.

Paulo Dybala è stato autore di una grande prestazione contro il Brescia ed ha preso, finalmente, in mano la Juventus. Complice l’assenza di Cristiano Ronaldo, è stata la Joya in questo momento di estrema difficoltà della squadra in termini di risultati, a prendere il gruppo sulle spalle e disegnare una punizione perfetta, trovando il vantaggio sulle rondinelle che, di fatto, ha portato i suoi alla vittoria.

In campo con lui c’era anche il suo amico-rivale Gonzalo Higuain che adesso potrebbe definitivamente perdere il posto da titolare ai danni del ragazzo classe 1993 ex Palermo.

Fino a questo momento, sostanzialmente, c’è stata una quasi perfetta alternanza da parte di Maurizio Sarri, ma da ora in poi potrebbe avvenire qualcosa di diverso.

Eppure, stando alle parole del tecnico, potrebbe esserci una seconda opzione che è già stata provata in stagione ma che ha funzionato a corrente alternata: il tridente.

Juventus, Dybala e Higuain: c’è posto per entrambi?

Dybala e Higuain possono giocare insieme in un tridente insieme a Cristiano Ronaldo? Questa è la domanda che tutti i tifosi dei bianconeri si pongono e la risposta di Sarri sembrerebbe essere: sì, ma con cautela.

Ci sono, come ha sempre dichiarato, alcune partite in cui è possibile farlo mentre in altre non è congeniale, dipende sostanzialmente dall’avversario e dalle sue caratteristiche.

Allo stesso tempo, però, l’ex tecnico di Napoli e Chelsea qualche giorno fa ha dichiarato che in questa fase di stagione questa soluzione potrebbe essere riproposta con più continuità, sebbene le ultime volte in cui è stata effettuata non abbia dato grandi risultati. Insomma, staremo a vedere, ma qualche dubbio rimane.

