Juventus, Cuadrado “detta le regole” del calciomercato

Alla Juventus l’esplosione di Juan Manuel Cuadrado come terzino sta cambiando le regole del calciomercato: Paratici ha cambiato idea, le ultime.

Juan Manuel Cuadrado, a modo suo e senza fare rumore, ha letteralmente cambiato il calciomercato Juventus ed i suoi obiettivi. Il ragazzo, infatti, ad inizio stagione non era considerato un terzino ma un esterno alto d’attacco, sebbene abbia ricoperto il ruolo di difensore agli inizi della sua carriera con enorme successo.

Dopo che Maurizio Sarri, per necessità, ha dovuto nuovamente arretrarlo, ha scoperto di avere in casa un vero e proprio top player in quel ruolo. Da quel momento non l’ha più tolto.

E così sono cambiate anche le priorità sul mercato: dapprima infatti vi era la necessità di cercare un esterno basso di difesa a destra in grado di dare fiato a Danilo e De Sciglio (divenuto il sostituto di Alex Sandro), ma adesso le cose sono cambiate.

Calciomercato Juventus, Cuadrado cambia le priorità

Adesso la priorità è quella di cercare proprio un sostituto di Alex Sandro a sinistra, con Cuadrado che invece sarà titolare a destra, con Danilo prima alternativa.

Per De Sciglio, invece, quale sarà il suo destino? Molto probabilmente a giugno verrà effettuato i fatidico scambio con Kurzawa, in modo tale da prendere, per così dire, due piccioni con una fava: cedere l’esubero e, allo stesso tempo, acquistare un ragazzo in grado di dare respiro al portoghese ex Porto sulla fascia opposta.

