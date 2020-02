Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero fiondarsi sulla ricerca di un grande attaccante nella sessione estiva di calciomercato.

Un attaccante di spessore internazionale. Potrebbe essere questo il grande obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Il nome più caldo potrebbe essere quello di Mauro Icardi, ma per arrivare all’argentino dovrebbero incastrarsi una serie di tasselli. Quali sono allora gli altri nomi sul taccuino Paratici?

Calciomercato Juventus, 70 milioni di euro per un attaccante

Gli occhi della dirigenza dei piemontesi potrebbero essere puntati su Gabriel Jesus. L’esclusione del Manchester City dalle competizioni internazionali per le prossime due stagioni potrebbe portare il brasiliano a lasciare la Premier League. Secondo ‘Tuttosport’, il classe ’97 piacerebbe e non poco alla Juventus, anche per la sua giovane età e i suoi margini di crescita. Sotto osservazione però ci sarebbe anche il giovanissimo Myron Boadu, di proprietà dell’Az Alkmaar. L’attaccante viene valutato 20 milioni di euro e rappresenterebbe un investimento in ottica futura.

Ovviamente l’arrivo di un top player in attacco potrebbe portare a una cessione importante nel reparto offensivo. Difficile ipotizzare di chi potrebbe trattarsi, ma tutti gli indizi porterebbero a Gonzalo Higuain. Dopo un ottimo inizio, l’argentino sta faticando a trovare la via delle rete. Per ora si tratta solo di ipotesi e di idee. In casa Juventus però si inizia già a valutare, a pensare e a progettare.

