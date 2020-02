Retroscena Haaland-Juventus: ecco perchè è saltato tutto

E’ spuntato un vero e proprio retroscena di calciomercato Juventus riguardante il mancato arrivo di Haaland, che alla fine è finito al Borussia Dortmund.

E’ stato svelato un vero e proprio retroscena di calciomercato Juventus quest’oggi riguardante il mancato arrivo di Haaland tra le fila dei bianconeri e, al contrario, il motivo per il quale si è trasferito al Borussia Dortmund invece di accettare la corte di altre squadre oggettivamente più blasonate.

Il vero motivo lo ha svelato, ai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin, il quale ha confessato che il vero motivo per il quale l’attaccante classe 1999 è stato prelevato dai gialloneri e non da altri veri e propri top club, che potenzialmente avrebbero avuto anche più forza economica rispetto ai tedeschi.

Ecco che cos’ha dichiarato l’agente che è un vero e proprio esperto di calciomercato dal momento che è in questo settore da tantissimi anni e si è fatto un’idea riguardante questo affare mancato. Sicuramente la delusione ed il rammarico per non aver visto questo baby fenomeno in Serie A è parecchio: si poteva fare.

Haaland alla Juventus, retroscena di calciomercato inaspettato

Haaland non si è trasferito alla Juventus poiché, secondo quanto dichiara Pasqualin, i bianconeri non avrebbero accettato le alte commissioni degli agenti per lasciarlo partire. Tutto qui.

Semplicemente, come spesso accade, le commissioni degli agenti che hanno fatto muovere il ragazzo, sono state considerate eccessive; dall’altra parte, però, va notato che il costo del cartellino era sicuramente molto basso dal momento che stiamo parlando di poco più di 20 milioni di euro, una cifra irrisoria se consideriamo il talento del ragazzo e, soprattutto, quanto potrebbe valere a fine stagione.

Insomma, tutti si stanno mangiando le mani, ma non il Borussia che ha dimostrato di sapere credere fortemente in lui fino in fondo.

