Sandro Tonali alla Juventus: arrivano news importanti di calciomercato su di lui che potrebbero aprire nuovi scenari per i bianconeri, le ultime.

Arrivano novità importanti riguardante alla possibile trattativa che potrebbe portare Sandro Tonali alla Juventus. Stando alle ultimissime news di calciomercato, infatti, il regista del Brescia, considerato da tutti il nuovo Pirlo, avrebbe finalmente un vero e proprio prezzo di mercato.

Per fare in modo che le rondinelle lascino partire il centrocampista classe 2000, che nel corso della stagione ha anche conquistato uno spazio importante in Nazionale maggiore, nell’Italia di Roberto Mancini, è valutato circa 40-50 milioni di euro.

Questa è la fascia di prezzo per il quale il presidente dei lombardi, il patron Cellino, lascerà partire a giugno, a titolo definitivo, il ragazzo, ben consapevole del fatto che potrebbe scatenare una vera e propria asta per lui, fatto che non sarebbe sgradito alla società di provincia lombarda che sta ben figurando, seppur tra alti e bassi, in campionato.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: arriva a giugno?

Sandro Tonali alla Juventus è un affare di calciomercato Juventus che potrebbe concretizzarsi a giugno, ma la concorrenza italiana ed internazionale si fa sempre più insistente.

Oltre alla Vecchia Signora, infatti, ci sono anche Inter e Psg, con gli uomini di Antonio Conte che sarebbero pronti ad accogliere il baby fenomeno del Brescia, che tuttavia non esclude la possibilità di un’esperienza all’estero, tra le fila dei parigini campioni di Francia che lo riempirebbero di milioni.

Alla Vecchia Signora, invece, difficilmente potrebbe trovare spazio, chiuso da Miralem Pjanic e, fattore non marginale, un Maurizio Sarri che non possiede come caratteristica principale il saper (e volere) valorizzare i giovani presenti all’interno della rosa.

