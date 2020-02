Thiago Alcantara alla Juventus è un sogno di calciomercato possibile per i bianconeri? Il ragazzo al Bayern Monaco non è felice: lo scenario è intrigante.

Thiago Alcantara alla Juventus è un sogno di calciomercato, ma forse anche qualcosa di più. Il giocatore brasiliano classe 1991, che dal 2013 si è trasferito a titolo definito al Bayern Monaco dopo essere esploso tra le fila del Barcellona, non è più felice ormai da anni in Bundesliga: per questo motivo, ormai da tempo, vorrebbe trasferirsi e cambiare aria per dare una vera e propria svolta alla propria carriera.

Sono davvero tantissime, come riporta Tuttosport, le opzioni per il ragazzo che, lo ricordiamo, è forse uno dei centrocampisti più forti dal punto di vista tecnico -e non solo- al mondo, che farebbe senz’altro comodo alla compagine allenata da Maurizio Sarri.

Un giocatore con la sua tecnica sarebbe senz’altro un vero e proprio perno, magari diventando meno lezioso, della mediana del presente e del futuro. Il suo contratto in scadenza 30 giugno 2021 non fa altro che accelerare le possibile trattative ma il piano è chiaro: a giugno verrà fatta un’offerta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, 70 milioni di euro per un attaccante

Thiago Alcantara alla Juventus, Calciomercato: Paratici sogna in grande

Fabio Paratici studia un piano per portare Thiago Alcantara alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato senza tuttavia dimenticare Paul Pogba, che rimane per il momento al Manchester United senza rescindere il proprio contratto ma che, complici le parole al veleno di Raiola (“Al momento Paul è un dipendente dello United”), il legame è ormai spezzato con i Red Devils.

La società di Corso Galileo Ferraris allora studia la fattibilità e la sostenibilità economica di questo potenziale e straordinario doppio colpo: sarà possibile? Staremo a vedere, ma qualora ci fossero tutte le condizioni qualcuno dovrà necessariamente uscire. Khedira e Ramsey sono i primi indiziati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Haaland dà spettacolo in Champions: il rimpianto della Juventus

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK