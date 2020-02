Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco qual è la situazione dell’argentino.

Nell’ultimo periodo Gonzalo Higuain sta tutt’altro che brillando. L’argentino non sta trovando spazio da titolare, viste anche le sue difficoltà nel fare gol. Ed ecco che la sua situazione potrebbe cambiare radicalmente e un suo addio nella prossima sessione estiva di calciomercato non è un qualcosa che si può escludere.

Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: ecco la destinazione

Nonostante un contratto in scadenza nel 2021, Il Pipita non sembrerebbe rientrare nei piani futuri della società piemontese. Quest’ultima infatti starebbe già pensando al suo erede, che dovrebbe arrivare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, ma la domanda principale potrebbe riguardare la destinazione del buon Gonzalo.

Smentita l’ipotesi di un ritorno in patria per vestire la maglia della sua squadra del cuore, ossia il River Plate, per Higuain si starebbero muovendo club di Premier League, ma anche il Monaco, alla ricerca di una punta di esperienza e di spessore internazionale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes’, non si potrebbe escludere una sua permanenza in Serie A. Una squadra interessata potrebbe essere la Roma, già vicina al giocatore la scorsa estate. Insomma, i prossimi mesi saranno senza alcun dubbio decisivi e non resta che attendere che cosa accadrà.

