Haaland, anche con la maglia del Borussia Dortmund, sta segnando a raffica. E in casa Juventus domina il rimpianto. Ma qual è la verità?

Strana la storia di Erling Haaland e del suo rapporto con la Serie A. Due anni fa, quando era ancora al Molde, era stato segnalato ai maggiori club italiani. La società norvegese chiedeva 3,8 milioni di euro e nessuno se l’è sentita di investire e di spendere quella cifra per un 17enne. E ora che il classe 2000 sta segnando a raffica e infrangendo record su record a dominare sono soprattutto rimpianto e rammarico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, il retroscena inaspettato su Haaland

Calciomercato Juventus, la verità su Haaland e lo spiraglio per il futuro

E la testa in casa Juventus non può non andare a quanto successo nel calciomercato di gennaio. Il norvegese ha preferito il Borussia Dortmund, dove aveva la certezza della maglia da titolare, mentre alla Continassa avrebbe dovuto fare un po’ di anticamera e fare i conti con la concorrenza. Il suo sbarco a Torino però potrebbe esser soltanto rimandato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Haaland Juventus, ecco perché è saltato tutto

Infatti, come riportato ed evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il ricambio generazionale in casa Juventus sarebbe oramai dietro l’angolo e al prossimo giro l’ex Salisburgo potrebbe un candidato ancor più serio. Ovviamente bisognerà, come sempre, fare i conti con una nutrita e agguerrita concorrenza. Ma quella clausola da 75 milioni di euro e quell’asse con Mino Raiola non può che far ingolosire e ben sperare. Forse il rimpianto durerà poco o comunque potrebbe essere ben digerito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK