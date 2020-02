Bonucci dopo Spal Juventus 1-2: le parole del difensore subentrato

Leonardo Bonucci dopo Spal Juventus 1-2 ha parlato su Instagram ed ha fatto un post in cui carica a molla i tifosi in vista degli impegni futuri.

Leonardo Bonucci ha avuto modo di esprimere tutta la sua euforia, da vero e proprio uomo spogliatoio, su Instagram dopo Spal Juventus 1-2 di questa sera. Una partita, quella giocata dal difensore centrale, che per una volta non è stata da titolare: al contrario, il ragazzo è subentrato soltanto nella ripresa per dare il cambio a Giorgio Chiellini che, dopo oltre 6 mesi di stop forzato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non aveva sicuramente i 90 minuti nelle gambe.

Ecco le sue parole social dopo la fine dell’incontro: manco a dirlo, le poche righe postate su Instagram, con allegata una foto in cui mostra alcuni dei suoi compagni abbracciati di schiena in segno di squadra, hanno fatto letteralmente esplodere tutti i tifosi.

Bonucci dopo Spal Juventus 1-2: il post su Instagram

Leonardo Bonucci ha postato una foto con questa frase che ha fatto esplodere i tifosi: ecco le sue parole su Instagram dopo Spal Juventus 1-2:

Miglior modo per iniziare una settimana molto importante. Vittoria che ci carica per i prossimi impegni. #LB19 #FinoAllaFine

