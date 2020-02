Chiellini dopo Spal Juventus 1-2: l’euforia social del capitano

Giorgio Chiellini ha postato su Instagram una breve frase ma molto intensa che esprime tutta la sua gioia dopo Spal Juventus 1-2: le parole del capitano.

Giorgio Chiellini è finalmente tornato. Dopo il gravissimo infortunio che l’ha costretto a stare fermo per tutta la prima parte di stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore, il capitano dei bianconeri è finalmente ritornato ad essere titolare questo pomeriggio in Spal Juventus 1-2 accanto a Daniele Rugani.

Il roccioso capitano della Vecchia Signora ha avuto modo di esprimere tutta la sua felicità sui social, affidando ad una brevissima frase, annessa ad una foto, su Instagram che fanno caricare a molla tutti i tifosi dei bianconeri.

Ecco che cos’ha detto il ragazzo ex Fiorentina e Livorno, vero e proprio uomo spogliatoio della Vecchia Signora e che quest’oggi, al suo rientro in campo, è stato uno dei migliori in campo nonostante ci sia ancora molto da lavorare sulle sue condizioni fisiche.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Pjanic dopo Spal Juventus 1-2 lancia un tormentone su Instagram

Chiellini dopo Spal Juventus 1-2: la gioia social del capitano

Giorgio Chiellini ha infatti scritto una breve frase sui social dopo Spal Juventus 1-2. Il difensore centrale, che questa sera è stato schierato titolare dopo 6 mesi accanto a Daniele Rugani, ha infatti scritto sui social:

Contento di essere tornato. Vittoria importante, avanti così!!! #SpalJuve

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Di Biagio dopo Spal Juventus 1-2: la rabbia dell’allenatore

Visualizza questo post su Instagram Contento di essere tornato. Vittoria importante, avanti così!!! #SpalJuve Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) in data: 22 Feb 2020 alle ore 11:58 PST

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK