Fabio Paratici ha commentato Spal Juventus a pochi minuti dal fischio d’inizio del match. Queste le parole del dirigente bianconero.

Spal Juventussarà il secondo anticipo della 25esima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono vincere per consolidare il primato in classifica. Occhio però alla necessità di punti dei padroni di casa, che sono in condizioni a dir poco disperate.

Paratici, Spal Juventus: “In corsa su tre fronti”

A parlare del match, a qualche minuto dal fischio d’inizio, è stato Fabio Paratici. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Vogliamo essere competitivi in primavera. Ce la stiamo giocando su tre fronti. Questo era il nostro obiettivo a inizio stagione. Identità? Abbiamo fatto delle ottime gare, ma anche alcune almeno buone. Questo però accade in tutte le stagioni. Si tratta di dinamiche assolutamente normali. Non siamo preoccupati, ma consapevoli del momento che stiamo vivendo”.

