Spal Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Di Biagio

Spal Juventus formazioni ufficiali, Sarri sorprende tutti. Ecco gli undici bianconeri che scenderanno in campo nella partita del “Mazza”.

Questa contro la Spal sarà la partita che anticipa un periodo di fuoco per la Juventus. In arrivo ci sono partite fondamentali per la stagione, ovvero l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione e il match clou contro l’Inter che sarà molto importante in ottica Scudetto, soprattutto in caso di vittoria dei bianconeri. Prima di tutto c’è da battere la Spal, ed ecco come ha intenzione di farlo l’allenatore Maurizio Sarri. Che ancora una volta sorprende tutti.

Spal-Juventus, le formazioni ufficiali

Fuori per infortunio Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain e Khedira e assente per squalifica Bonucci, alcune scelte erano obbligate. Le alternative in una rosa profonda come quella della Juventus non mancavano però ed ecco che non mancano sorprese nella formazione titolare. Le scelte di Sarri per certi versi sorprendono. Il modulo sarà il 4-3-3 con De Ligt lasciato in panchina perché diffidato. Sarri rischia invece Cuadrado nonostante sia diffidato, solo panchina per Bernardeschi chee tutti i giornali davano oggi come titolare. Fuori anche Rabiot.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. In panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, de Ligt, Coccolo, Wesley, Rabiot, Peeters, Bernardeschi, Olivieri.

