Spal Juventus 1-2, i bianconeri superano un altro record

Dopo la vittoria dei bianconeri di Maurizio Sarri in Spal Juventus 1-2, la Vecchia Signora entra nella storia e supera un altro record.

La Juventus dopo aver vinto la partita di oggi contro la Spal in trasferta ha eguagliato un altro record: a farlo presente è stato Paolo Opta che tramite il suo account ufficiale su Twitter, ha fatto notare a tutti una statistica davvero curiosa ma allo stesso tempo senz’altro particolare che porta i bianconeri letteralmente nella storia.

Negli ultimi 9 anni, infatti, la Vecchia Signora, compreso quello di oggi, ha espugnato ben 32 stadi differenti.

Questo è e rimane un segnale molto forte che testimonia la potenza della compagine oggi allenata da Maurizio Sarri non solo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino, ma anche e soprattutto in trasferta: questo è infatti un vero e proprio record.

Spal Juventus 1-2 è ufficialmente entrata nella storia come la 32esima città che è stata espugnata dai giocatori bianconeri, con i tifosi che hanno in questi anni dimostrato di seguire la Vecchia Signora in lungo e in largo per sostenerla.

32 – After the today win, #Juventus have won at least one time in each of the 32 stadiums they have played in the last 9 Serie A campaigns (since 2011/12). Expansion. #SPALJuve pic.twitter.com/pfGeWbsfdz

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2020