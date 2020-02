Var guasto, rigore per la Spal: incredibile episodio durante il match di Ferrara. E tifosi della Juventus si scatenano sui social.

Partita riaperta tra Spal e Juventus. Ma il tutto è accaduto in un modo a dir poco anomalo e incredibile. I padroni di casa hanno infatti segnato tramite un calcio di rigore assegnato sì tramite l’ausilio del var, ma senza quello dei monitor.

Var guasto, rigore per la Spal: tifosi della Juventus furiosi sui social

Infatti il direttore di gara La Penna non ha potuto usufruire dei monitor, in quanto questi ultimi non funzionavano. Ed ecco che il penalty è stato assegnato dopo un confronto con l’addetto al var Di Bello. Un consulto avvenuto via radio.

Va detto che il contatto tra Rugani e Missiroli è apparso netto ed evidente, ma le modalità di assegnazione sono apparse quantomeno originali e fuori luogo. Ed è per questo che sono immediatamente esplose le polemiche sui social network, in particolare su Twitter, dove i tifosi bianconeri sono apparsi infastidi e infuriati. Ecco alcuni tweet:

Hanno dato rigore contro la Juventus (segnato) tramite VAR a monitor spento. Ripeto: non funzionavano né l’auricolare né il monitor in campo e l’arbitro tramite radiolina si è fatto descrivere l’episodio verbalmente dai VAR.

