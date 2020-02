Video Gol Ramsey Spal Juventus: il raddoppio del gallese, che forse chiude definitivamente il match contro la squadra emiliana. Clicca qui per rivedere la rete.

Dopo 60 minuti arriva il raddoppio della Juventus nel match contro la Spal. A realizzarlo è stato Aaron Ramsey, oggi schierato per la prima volta nella posizione di mezzala. E il gallese ha risposto presente, siglando una rete di fondamentale importanza.

Video Gol Ramsey Spal Juventus: il raddoppio del gallese

Bellissima imbucata centrale di Dybala per il centrocampista ex Arsenal, che, davanti al portiere avversario, fa il cucchiaio e firma il raddoppio. La partita ora per la Juventus sembra essere davvero in discesa. A fare la differenza in quel di Ferrara è la qualità dei singoli a disposizione di Maurizio Sarri.

