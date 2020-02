De Sciglio al Psg, Calciomercato Juventus: è cambiato tutto

De Sciglio potrebbe inaspettatamente rimanere alla Juventus: il difensore dei bianconeri non sembra aver convinto il Psg che vira verso altri obiettivi.

Mattia De Sciglio non sembra più essere l’oggetto dei desideri numero uno del Psg che dall’altra parte starebbe pensando sempre più ad una soluzione alternativa al ragazzo di proprietà della Juventus per sostituire il partente Kurzawa che ormai sembra essere destinato a lasciare i parigini.

Il terzino ex Milan, infatti, adesso sembra essere ormai vicino al trovare una soluzione per certi versi inaspettata fino a poche settimane fa e alla quale i tifosi non sembravano essere abituati: rimanere in bianconero almeno per un’altra stagione.

De Sciglio al Psg, Calciomercato: salta tutto?

Le pretendenti per De Sciglio a parte il Psg non mancherebbero affatto, soprattutto in Serie A dove è visto e rimane uno dei terzini più affidabili di tutto l’intero campionato.

La Juventus non vorrebbe certamente privarsi di lui a cuor leggero ma, va detto, davanti ad un’offerta importante da parte di un club potrebbe esser lasciato partire.

La base di partenza comunque è di 25 milioni di euro: riusciranno i bianconeri a cederlo? Staremo a vedere ma di sicuro sulla destra la corsia degli esterni è davvero affollata ora che anche Cuadrado di fatto è stato stabilmente da quella parte insieme a Danilo. Il ragazzo, dunque, è diventato la terza scelta.

