Lione Juventus probabili formazioni: Sarri pensa già al possibile schieramento contro i transalpini. Ecco tutti i dubbi del tecnico bianconero.

Archiviata la pratica Spal, la Juventus può iniziare a pensare alla sfida di mercoledì contro il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri avrebbe già qualche dubbio di formazione, riguardante soprattutto il reparto offensivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sarri, Spal Juventus: ecco le parole nel post partita

Lione Juventus probabili formazioni: Sarri ha scelto il modulo

Come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, dovrebbe rientrare sia Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic. L’attaccante è alle prese con una lombalgia, ma dovrebbe recuperare senza alcun tipo di problema. Discorso simile per l’ex Roma, che dovrebbe smaltire il suo problema all’adduttore destro. Non dovrebbe invece essere rischiato Douglas Costa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Douglas Costa, ecco i tempi di recupero

È molto probabile quindi che Sarri possa affidarsi al 4-3-3, con il Pipita al centro dell’attacco. Ai suoi lati dovrebbe essere certo di una maglia da titolare Cristiano Ronaldo. Ballottaggio invece tra Dybala e Cuadrado, con il colombiano leggermente favorito, visto il suo stato di forma. In difesa sicuramente tornerà Bonucci, mentre a centrocampo, con il ritorno di Pjanic, è lotta a tre per due posti tra Bentancur, Ramsey e Rabiot, Altri due giorni per decidere e per sciogliere gli ultimi dubbi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK