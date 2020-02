Juventus, Higuain e Pjanic come stanno dopo l’allenamento?

La Juventus si è allenata in mattinata quest’oggi per preparare la sfida di Champions League contro il Lione: Higuain e Pjanic come stanno?

Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain come stanno dopo l’allenamento di oggi? In molti se lo chiedono ed i tifosi della Juventus sperano di avere a disposizione entrambi per la delicatissima sfida di Champions League contro l’Olympique Lione di settimana prossima.

Non arrivano, però, buone notizie per entrambi: se infatti da una parte Miralem Pjanic è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il successo esterno contro la Spal di Gigi Di Biagio, dall’altra parte Gonzalo Higuain continua ad avere parecchi problemi alla schiena e, per questo motivo, la sua presenza è seriamente a rischio per la sfida in campo europeo.

Per il Pipita dunque si tratta di una precauzione per non aggravare le sue condizioni fisiche e per cercare di recuperarlo al più presto. Ecco come è andata invece la seduta di allenamento odierna per tutti gli altri compagni di squadra.

Juventus, Higuain e Pjanic, condizioni di salute dopo l’allenamento

Per tutto il resto della Juventus c’è stato il consueto allenamento post-gara, con tutti coloro che hanno giocato che si sono limitati ad effettuare un po’ di lavoro di scarico, mentre tutti gli altri si sono dilettati in un allenamento tecnico-fisico un po’ più intenso.

Staremo a vedere se ci sarà spazio per Pjanic già dal primo minuto nella sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale settimana prossima oppure se partirà dalla panchina. Al momento la sua presenza è molto probabile, mentre lo è molto meno quella di Gonzalo Higuain il cui destino è ancora tutto da scrivere.

