Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria della Juventus sulla Spal, non risparmiando critiche alla squadra bianconera. Queste le sue parole.

La Juventus ha superato la Spal nell’anticipo delle 18 di ieri. Una vittoria importante per i bianconeri, che hanno consolidato il primato in classifica. Un successo però sofferto, come testimoniato alla perfezione dal 1-2 finale.

Juventus, senti Pistocchi: “Si può fare di più”

A commentare la sfida del Paolo Mazza è stato Maurizio Pistocchi, che non ha risparmiato qualche piccolo spunto negativo. Queste le sue parole, contenute in uno tweet: “Spal Juventus 1-2. Con i gol di CR7 e Ramsey la Juve supera di misura una buona Spal, rientrata in partita grazie al rigore di Petagna (fallo Rugani su Missiroli)Vittoria meritata, con qualche errore per troppa sufficienza e nella gestione della palla a centrocampo. Può fare meglio”. Insomma, non sono mancate le critiche. Ma d’altronde lo stesso Sarri nel post partita ieri ha parlato di una squadra con margini di crescita.

Spa-Juv 1:2 Con i gol di CR7 e Ramsey la Juve supera di misura una buona Spal, rientrata in partita grazie al rigore di Petagna (fallo Rugani su Missiroli)Vittoria meritata, con qualche errore per troppa sufficienza e nella gestione della palla a centrocampo. Può fare meglio pic.twitter.com/Uwf7AWkoHY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 22, 2020

