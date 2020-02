Lione Juventus, intreccio di calciomercato in Champions League

Lione Juventus non sarà una sfida come le altre: ci saranno anche alcuni intrecci di calciomercato che rendono la partita di Champions League interessante.

Lione Juventus sarà valida come partita di andata per gli ottavi di finale di Champions League, con i bianconeri che dovranno cercare subito di mettere sui giusti binari la partita per assicurarsi un match di ritorno particolarmente tranquillo.

Questa sfida contro i francesi non sarà soltanto importante ai fini della competizione, la più importante europea, ma anche e soprattutto per il calciomercato che oggi più che mai sarà importante.

C’è infatti un vero e proprio osservato speciale tra le fila dei francesi che piace e non poco a Fabio Paratici ed a tutto il suo staff per il presente ma anche e soprattutto per il futuro.

Lione Juventus, Aouar osservato speciale

Lione Juventus sarà un modo per il CFO dei bianconeri Fabio Paratici per osservare da vicino un vero e proprio fenomeno militante tra le fila dell’Olympique: stiamo parlando di Houssem Aouar, talentuoso centrocampista classe 1998 letteralmente esploso quest’anno in Francia e già pronto al grande salto.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, ma di sicuro l’incontro di settimana prossima sarà decisivo per capire se ci potranno mai essere le basi per un accordo futuro. Inoltre, fattore non marginale, il ragazzo accetterebbe di buon grado un trasferimento in Serie A alla corte di Maurizio Sarri per dare una svolta, un vero e proprio salto di qualità alla propria carriera.

