Il quotidiano sportivo tedesco Bild è convinto, Il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa, che alla Juventus sta trovando difficoltà causa infortuni.

Secondo il quotidiano sportivo tedesco Bild, l’attuale priorità del Bayern Monaco sarebbe quella di riportare indietro l’esterno bianconero che nonostante prestazioni sfavillanti sta trovando parecchie difficoltà causa infortuni.

Douglas Costa ritorno in Germania? Il Bayern lo rivuole

Un ritorno gradito quello del brasiliano che, ricordiamolo, ha fatto le fortune del club bavarese con prestazioni da urlo cosa che, purtroppo, non sta replicando -almeno non del tutto- in casa bianconera complice principalmente la condizione fisica sempre molto fragile. I minuti giocati da Douglas Costa in casa bianconera sono sempre di meno e le sue condizioni precarie preoccupano anche in vista degli innumerevoli impegni in campo internazionale. Complici gli infortuni di Coman e Gnabry, il Bayern avrebbe assoluta necessità di rinforzare le fasce e, in ricordo delle splendide prestazioni del brasiliano, come nome predestinato per la campagna acquisti del prossimo anno avrebbe individuato proprio in lui le sorti della fase offensiva. Un ritorno gradito in Baviera, che dopo il suo addio nel 2017 non è mail -realmente- riuscita a trovare un degno sostituto, il Bayern lo rivorrebbe in prestito, ma convincere la Juventus non sarà semplice anche perché un eventuale addio di Costa lascerebbe un vuoto da colmare sulle fasce. L’eventuale sostituto deve essere di altrettanta qualità e, almeno per ora, la pista del prestito sembra molto improbabile. Sappiamo che i rapporti fra i due club sono molto buoni, di conseguenza, in attesa di novità speriamo si trovi una soluzione che possa in qualche modo accontentare entrambi. Cosa certa è che la Juventus dovrebbe reinvestire i soldi di Douglas Costa in un esterno di altrettanta qualità.

