Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ma chi potrebbe essere il sostituto?

Nonostante la stagione sia ancora tutta da decidere, si inizia a pensare già al calciomercato. In casa Juventus un occhio particolare viene dato soprattutto alle cessioni. Un nome caldo potrebbe essere quello di Douglas Costa, che è sempre bloccato da problemi fisici e infortuni. Un addio in estate non può quindi essere escluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Douglas Costa, ecco i tempi di recupero

Douglas Costa lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il sostituto

Il brasiliano non dà nessun tipo di certezze sul piano fisico e la società piemontese potrebbe fare le sue valutazioni e osservazioni. Ma chi potrebbe essere il sostituto del verdeoro? Una pista da seguire potrebbe senza alcun dubbio essere quella che porterebbe a Thomas Lemar. Il francese, in forza all’Atletico Madrid, è un nome che è da tempo sul taccuino di Paratici, che lo starebbe seguendo fin dai tempi del Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: ecco la destinazione

Quali potrebbero essere le cifre dell’affare? Gli spagnoli potrebbero accettare 40 milioni di euro. Le pretese economiche potrebbero quindi essersi abbassate, anche perché il transalpino non sta rispettando le aspettative e sta faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Simeone. Insomma, un motivo per cercare il grande colpo. Molto però, come detto, dovrebbe e potrebbe dipendere dal futuro e dal destino di Douglas Costa. In un incredibile intreccio di mercato e di trattative.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK