Stando alle notizie che trapelano in rete la terza maglia della Juventus 2020- 2021 potrebbe essere inedita: un inserto grafico completamente leopardato.

Stile completamente inedito e assai particolare per una squadra che ha sempre mantenuto la tradizione dei colori che, per un motivo o per un altro, hanno fatto la storia in casa bianconera. Ma è anche vero che con l’acquisto di CR7 e il brand Adidas come sponsor, che attualmente insieme a Nike detta la moda streetwear, dà la possibilità di creare un vero e proprio mercato che vada al di là del merch per tifosi e che, quindi, come già sta succedendo proponga sempre qualcosa di più innovativo e al passo con le mode.

Juventus, la terza maglia 2020-2021 sarà leopardata?

Per ora due sono le ipotesi studiate per questa maglia così rivoluzionaria: La prima, appunto come abbiamo visto nella prima foto, avrebbe il collo completamente arancione, la seconda, differentemente, avrebbe più prevalenza di nero che si congiungerebbe appunto con i bordini fino al girocollo. Ipotesi che per ora stanno avendo conferme e la certezza di una squadra sempre più improntata alle mode e allo stile contemporaneo. L’idea già stata attuata quest’anno con un home kit che rivoluzionava completamente l’origine delle strisce. Una mossa che inizialmente sembrava folle e non convincente, ma che col passare del tempo, ha poi convinto e fatto crescere nel mercato, facendo record di vendite (in specie quella di Cristiano Ronaldo). Le mosse dei brand e della Juventus per ora stanno avendo conferme e le idee che spesso sembrano troppo rivoluzionare col passare del tempo diventano d’esempio anche per altre realtà calcistiche. Sarà, quindi, questa la terza maglia della Juventus 2020 – 2021?

