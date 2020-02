Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Lione, in programma domani in terra francese.

È finalmente di nuovo tempo di Champions League. La Juventus domani andrà a far visita al Lione in un match valido per l’andata degli ottavi di finale della competizione europea. Ad analizzare la partita contro i transalpini è stato Maurizio Sarri nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Sarri, Lione Juventus: “Ecco cosa temere dei francesi”

“Il Lione è una squadra tecnica con elementi di grande accelerazione e fisicità. Si tratta di una squadra pericolosa, perciò dobbiamo per forza fare una prestazione di grande livello”, queste le parole sugli avversari del tecnico bianconero. Quest’ultimo si è poi soffermato su alcuni singoli: “Cristiano Ronaldo? Stiamo parlando di un giocatore apprezzato in tutto il mondo. Bastano i numeri a parlare del suo stato di forma. Lui è un giocatore trascinante, che sta bene dal punto di vista fisico e mentale. Rabiot? Lo vedo in crescita. Siamo molto fiduciosi“.

Due battute poi sugli infortunati e i possibili rientri: “Penso sia davvero molto importanti che Khedira e Douglas Costa siano tornati in gruppo. Sarà importante fare di nuovo affidamento su di loro“. Insomma, per Lione Juventus è davvero tutto pronto. Con due frecce in più all’arco dei piemontesi.

