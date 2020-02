Calciomercato Juventus, già individuato il successore di Pjanic?

Miralem Pjanic questa sera sarà regolarmente al suo posto in cabina di regia in Lione-Juventus, ottavo di finale di Champions League. Il giocatore bosniaco ha recuperato dopo l’acciacco che lo aveva tenuto fuori contro la Spal e dunque ha ripreso il suo posto da titolare.

Maurizio Sarri confida molto su di lui, che tra l’altro è un ex di turno, per riuscire a centrare un risultato positivo in vista del ritorno. C’è da dire però che finora la stagione del suo regista non è stata esaltante. Ci si aspettava forse qualcosa in più da un calciatore ormai nella piena maturità calcistica, che però non è riuscito ad essere finora un trascinatore per i compagni.

Non è un mistero che il calciomercato Juventus in ottica futura sia improntato anche alla ricerca di nuovi centrocampisti e per questo motivo gli ultimi mesi di questa stagione saranno probabilmente decisivi per capire quale sarà il futuro di Pjanic. Se sarà ancora in bianconero oppure no.

Calciomercato Juventus: Tonali in pole position

Uno degli obiettivi dichiarati della Juventus per la prossima stagione è Sandro Tonali, regista del Brescia. Giocatore in rampa di lancio, giovanissimo, bravo e molto cercato dai top club europei. Difficile dire se possa essere fin da subito un titolare fisso in una squadra con grandi ambizioni come la Juventus. Che del resto sta seguendo pure Aouar del Lione e sogna il ritorno di Pogba dal Manchester United.

Per questo motivo la cessione di Pjanic in estate non è affatto scontata, tutt’altro. La Juventus ha probabilmente ancora bisogno del talento del regista bosniaco, nonostante sia forte sul giocatore l’interesse del Psg.

