Coronavirus, le date dei recuperi e i nuovi posticipi in Serie A

I provvedimenti sul Coronavirus incideranno sul campionato italiano di calcio italiano. Ecco le date dei recuperi e del prossimo turno.

Il Coronavirus ha scombussolato tutto. Specialmente al nord-Italia dove i provvedimenti sono fioccati nei giorni scorsi. Samp-Verona di lunedì sera non rientra nel decreto, sulla carta dovrebbe disputarsi a porte aperte addirittura. Fino a domenica sarà vietato aprire gli stadi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia per cui i club coinvolti chiudono le porte. La Regione Friuli, orientata a chiedere il rinvio di Udinese-Fiorentina di sabato alle 18, si adeguerà alle direttive del governo. Il resto è deciso: stadi vuoti in Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter. Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Napoli-Torino si giocheranno davanti al pubblico.

Le decisioni per la B per il Coronavirus

Causa Coronavirus, caos anche in in Serie B. La Gazzetta dello Sport scrive: «a porte chiuse Entella-Crotone (venerdì), Chievo-Livorno, Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza (sabato), regolari le altre. Serie C: domani e nel weekend rinviate tutte le partite dei gironi A e B (in campo solo il girone C). Serie D: rinviate le partite di domenica nei gironi A, B, C e D. In Coppa Italia donne rinviato il ritorno dei quarti di Sassuolo-Florentina, Fiorentina-Milan e Juve-Empoli. Si gioca a porte aperte Roma-San Marino. La Primavera B rinvia tutte le gare dell’8° turno».

Le date dei recuperi in Serie A

Oggi dovrebbero essere annunciate le date dei recuperi delle gare non giocate in A lo scorso week-end. Torino-Parma mercoledì 11 marzo alle 18.30 (conseguente anticipo di Torino-Udinese da lunedì 9 a sabato 7, ora da definire). Probabile Verona-Cagliari l’11 marzo alle 15. Da decidere Inter-Samp: non la prossima settimana, l’unica data utile a oggi è il 20 maggio (dipende dal cammino europeo nerazzurro). Le uniche due date possibili per Atalanta-Sassuolo sono il 4 e il 18 marzo (probabile).

