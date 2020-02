Calciomercato Juventus, asse con il Bayern Monaco: terzino in arrivo

Calciomercato Juventus, si rafforza l’asse con il Bayern Monaco, che potrebbe ben presto cedere un giocatore ai bianconeri: ecco di chi si tratta.

Fabio Paratici è già al lavoro per costruire la Juventus della prossima stagione: per questo motivo il CFO dei bianconeri sta cercando un terzino sinistro in grado di dare respiro al solo Alex Sandro che al momento è e rimane l’unica alternativa su quella parte di campo e che necessariamente ha bisogno, l’anno prossimo, di un po’ di riposo.

Allo stesso tempo, però, per rimanere ad altissimi livelli, i bianconeri hanno bisogno di una vera e propria alternativa e non una soluzione temporanea come ad esempio può essere Matuidi, De Sciglio, Danilo o Chiellini.

Per questo motivo è già stato individuato un profilo che sembra convincere tutti tra le fila della Vecchia Signora: si tratta di Alphonso Davies, esterno basso i difesa mancino che sta facendo davvero bene in questa stagione nonostante stiamo parlando di un classe 2000.

Ecco tutte le cifre di un possibile accordo secondo quanto riportato da Don Balon.

Calciomercato Juventus, Davies del Bayern Monaco più vicino

La concorrenza per arrivare a Davies del Bayern Monaco è molto elevata a cominciare dal Real Madrid che avrebbe già preparato un’offerta di 50 milioni di euro per arrivare il ragazzo che quest’anno ha ben figurato contro il Chelsea in Champions League a livello internazionale.

La Juventus, o quantomeno l’obiettivo di calciomercato di Paratici, sarebbe quello di creare un vero e proprio asse con i bavaresi con l’idea di creare un canale preferenziale con i tedeschi e assicurarsi una pista per portare a Torino i migliori a disposizione.

