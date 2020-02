Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lione Juventus. Queste le parole dell’allenatore della squadra bianconera dopo il ko.

Una brutta sconfitta, forse anche un po’ inaspettata. La Juventus cade sul campo del Lione nell’andata degli ottavi di Champions League. Ad analizzare il match è stato Maurizio Sarri. Queste le sue parole nel post partita, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il primo tempo facevamo una circolazione blanda e per questo abbiamo subito. In fase difensiva ci è mancata cattiveria e aggressività. Sul gol siamo stati sfortunati, perché non c’era de Ligt in campo. Buon secondo tempo, ma non bastevole per una partita di Champions. Con la squadra insisto nella velocità della palla mossa, ma non riesco ancora a trasmetterlo. Dobbiamo lavorarci”.

Sarri, Lione Juventus: “Ecco di cosa non sono soddisfatto”

Due battute su quanto successo nel riscaldamento “Io non c’ero, lo staff mi ha detto però che è stato buono. Abbiamo mosso velocemente la palla in allenamento, ma è in partita che dovremmo farlo. Il giro palla? Cominciavamo a basso ritmo, anche perché loro non ci pressavano alti. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla più velocemente. Bisogna aggredire più intensamente la profondità“.

