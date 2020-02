UFFICIALE Juventus-Inter a porte chiuse

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse domenica sera alle ore 20.45. Questa alla fine è stata la decisione ufficiale presa per lo scontro diretto della ventiseiesima giornata di serie A.

Niente tifosi dunque allo Stadium a causa dell’emergenza Coronavirus, non ci sono stati cambiamenti rispetto agli ultimi giorni e dunque la partita che mette in palio una grande fetta di scudetto si giocherà nell’impianto torinese senza alcun supporter presente sugli spalti.

🔴 Ufficiale: #JuveInter si disputerà a porte chiuse // Official: Juve-Inter will be played behind closed doors. — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 27, 2020

Nelle ultime ore si erano paventate altre soluzioni per questo incontro, si parlava non solo di una ipotesi disputa a porte aperte, ma anche di un possibile slittamento al lunedì. Niente di tutto questo, è ufficiale che si giocherà a porte chiuse e con il calendario stabilito. La decisione è stata presa dal presidente della Lega Serie A visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Oltre a Juventus-Inter ci sono altre quattro partite che verranno disputate a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, ovvero Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

