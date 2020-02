Allegri in Ligue 1, Calciomercato: ecco cosa temono in Francia

Il Paris Saint- Germain sembrerebbe aver messo gli occhi su Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Ma non tutto è così sicuro e scontato.

Massimiliano Allegri è ancora libero. L’allenatore, dopo l’addio alla Juventus, non ha ancora trovato una panchina, nonostante le tante idee, le tante offerte e le tante proposte. La squadra più interessata al momento sembra essere il Paris Saint-Germain. I francesi avrebbero infatti individuato nel livornese il sostituto di Tuchel, destinato a lasciare Parigi a fine stagione.

Non tutto però sarebbe così certo, sicuro e scontato. Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, il Psg avrebbe il timore di non poter contare al 100% su Massimiliano Allegri l’anno prossimo. E questo perché l’ex tecnico bianconero potrebbe addirittura fare un clamoroso ritorno alla Juventus e per questo non sarebbe così convinto di un suo futuro in Francia.

A volere l’ex allenatore dei piemontesi sarebbe soprattutto Leonardo. Tra il contratto del buon Max scadrà il prossimo anno, facendolo diventare così uno svincolato a dir poco di lusso. Il Paris Saint-Germain si sarebbe già mosso per anticipare le concorrenti. Ma occhio a cosa accadrà in quel di Torino. Insomma, qualcosa di clamoroso potrebbe diventare realtà.

