Calciomercato Juventus, Allegri: “A settembre torno in panchina”

Calciomercato Juventus, l’ex allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha svelato che a settembre tornerà in panchina ad allenare: in quale squadra?

Massimiliano Allegri a settembre tornerà ad allenare, ma in molti si chiedono quale sia la squadra che accoglierà il tecnico dei bianconeri che, dopo aver terminato la sua esperienza alla Juventus con un anno di anticipo, è attualmente ancora sotto contratto con i bianconeri.

Mentre si trovava in Francia a presentare il suo ultimo libro, come riporta Calciomercato.com, al tecnico è stato chiesto se fosse nella capitale, a Parigi, per motivi che riguardano la sua prossima meta dal punto di vista dell’allenatore, ma l’ex tecnico bianconero ha glissato dicendo che non è affatto così e che sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del suo prossimo club: con il Psg quindi non c’è assolutamente nulla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Spal-Juventus, le ultime sulle condizioni di Pjanic e Higuain

Calciomercato Juventus, Allegri torna ad allenare

Massimiliano Allegri sappiamo che ormai da tempo sta studiando l’inglese e che quindi questa, quasi sicuramente, sarà la sua nuova metà: l’Inghilterra, nella Premier League. L’allenatore toscano, infatti, era da tempo accostato al Manchester United salvo poi non trasferirsi su quella panchina a giugno nonostante le prestazioni ed il rendimento di Solskjaer non fossero affatto eccellenti.

Al contrario, il tecnico ha svelato che, sulla carta, sta studiando l’inglese soltanto per un suo sfizio personale e senza pensare ad altro. I Red Devils, però, dall’anno prossimo, salvo clamorosi dietrofront, non avranno più Solskjaer sulla loro panchina ed il primo indiziato come sostituto è proprio lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Ogbonna, la sua mossa disperata su Aguero fa il giro del web

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK