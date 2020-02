Zinedine Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione. E la Juventus potrebbe essere alla finestra per il tecnico francese.

Sconfitta fatale e decisiva. Il Real Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, è stato sconfitto in casa dal Manchester City. Ed ecco che gli spagnoli, a meno di una clamorosa rimonta in terra inglese, potrebbero terminare anticipatamente il loro cammino nella massima competizione europea. E a rischiare in quel caso potrebbe essere proprio Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane può lasciare il Real Madrid: bianconeri alla finestra

L’allenatore francese, che è tra l’altro reduce anche da un pareggio e una sconfitta in campionato che sono costati la vetta in classifica nella Liga, potrebbe pagare a caro prezzo un altro risultato negativo. Infatti, secondo quanto raccontato e rivelato dai media spagnoli, il presidente Florentino Perez avrebbe addirittura dato un ultimatum al buon Zizou.

Tutto sembrerebbe essere legato alla sfida contro il Barcellona, in programma domenica sera. In caso di sconfitta potrebbe essere esonero. E alla finestra potrebbe esserci la Juventus, che starebbe monitorando la situazione. Difficile che Zidane potrebbe sbarcare a Torino fin da subito al posto di un Sarri in bilico, ma il transalpino potrebbe essere il favorito in caso di addio dell’ex Chelsea e Napoli.

