Zinedine Zidane è stato tante volte accostato alla panchina della Juventus. Ad analizzare le possibilità è stato McManaman.

Zinedine Zidane, uno dei giocatori simbolo della Juventus di fine anni ’90, è stato molte volte accostato alla panchina della Juventus. L’allenatore francese poteva essere un’idea percorribile nel momento dell’addio di Massimiliano Allegri. Il transalpino però si è accasato al Real Madrid e quindi l’ipotesi non è diventata realtà. Ma potrebbe succedere in futuro?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Real Madrid, Allegri per il dopo Zidane?

McManaman: “Zidane alla Juventus? Ecco perché si può”

A parlare di questa possibilità è stato Steve McManaman, ex compagno di squadra di Zizou al Real Madrid. L’ex centrocampista del Liverpool ha analizzato la questione in un’intervista rilasciata i microfoni del portale ‘horseracing.net’. Queste le sue parole: “Quando è tornato sulla panchina del Real Madrid, immagino abbia ricevuto determinate rassicurazioni e premesse. Se queste dovessero essere infrante, ecco che potrebbe andarsene di nuovo. Lui alla Juve? Ha giocato lì, parla l’italiano e in Italia è un idolo. Potrebbe essergli facile“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sarri esonerato, ecco quando potrebbe accadere

L’ex calciatore inglese si è poi anche soffermato sull’aspetto del rapporto con Cristiano Ronaldo: “Zidane conosce Cristiano Ronaldo, l’ambiente e i giocatori. Non so che opinione abbiano di Sarri, ma la Juventus sta giocando molto bene ed è in testa alla classifica. Comunque va detto che Zidane in questo momento potrebbe sedersi su qualsiasi panchina, dal Psg al Bayern Monaco. Tutti vorrebbero uno come lui, perché ha vinto tantissimo in poco tempo”. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà. Mcmanaman ha comunque dato la sua benedizione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK