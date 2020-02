Esonero Sarri: per l’allenatore della Juventus potrebbe essere decisiva la sfida contro l’Inter, in programma domenica sera.

La sconfitta contro il Lione ha scatenato molteplici discussioni e polemiche, che sembrano non essere destinate a terminare. E a finire sul banco degli imputati non può non essere Maurizio Sarri. E la situazione del tecnico dei bianconeri potrebbe essere addirittura in bilico. A esser decisiva potrebbe essere la sfida di domenica contro l’Inter, che si disputerà all’Allianz Stadium.

Esonero Sarri, decisiva la sfida contro l’Inter?

Come riportato e rivelato dal noto quotidiano romano “Il Messaggero”, infatti, una sconfitta nel big match di Serie A, fondamentale per la lotta scudetto, potrebbe davvero essere fatale per il tecnico ex Napoli ed ex Chelsea. I dirigenti del club bianconero potrebbero dunque non tollerare un secondo k.o di fila nel momento più importante della stagione.

Insomma, il big match con i meneghini potrebbe decidere il futuro dell’allenatore della Juventus. Ed è per questo che la sfida diventerà ancora più importante. E un risultato negativo per la Vecchia Signora potrebbe aprire scenari inattesi e inaspettati. In casa piemontese è sempre più tempo di riflessioni e valutazioni.

