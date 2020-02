Juventus Inter Probabili Formazioni: ballottaggio pesante in attacco

Juventus Inter Probabili Formazion derby d’Italia Serie A 2019-2020: Sarri deve sciogliere un ballottaggio davvero importante in attacco, le ultime.

All’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus Inter, partita valida per il campionato di Serie A. Il derby d’Italia non è mai un match come tutte le altre ed i bianconeri ed i nerazzurri lo sanno bene a tal punto che i tifosi la vedono come una vera e propria “partita Scudetto”, visto e considerato il fatto che quest’anno, finalmente, entrambe le squadre si giocano una parte importante del trofeo in questo incrocio.

Se tra le fila di Antonio Conte i giochi, bene o male, per quanto concerne la probabile formazione che scenderà in campo, sono fatti, dall’altra non si può dire lo stesso per i bianconeri di Maurizio Sarri, il quale è chiamato, dopo il pesante ed inaspettato ko contro il Lione in Champions League, a ripartire conquistando i tre punti in questa sfida di vitale importanza.

Juventus Inter Probabili Formazioni: Higuain o Cuadrado titolare?

Ecco le probabili formazioni di Juventus Inter:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo L., Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Moses, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

Tra le fila dei bianconeri sicuramente ci sarà spazio per un 4-3-3 in cui Szczesny sarà tra i pali, la difesa sarà composta da Danilo, in vantaggio su Cuadrado e De Sciglio, come terzino destro, Alex Sandro è invece sicuro dalla parte opposta di una maglia da titolare.

In mezzo Bonucci e Chiellini saranno la coppia di difensori centrali, con quest’ultimo che torna capitano ed è in vantaggio netto su Rugani e De Ligt: la sua esperienza servirà eccome.

A centrocampo confermato dopo la deludente prestazione in Champions League Miralem Pjanic, con Ramsey favorito su Bentancur e Matuidi a completare il reparto. In attacco invece fiducia al tridente composto da Ronaldo, Dybala a da uno tra Cuadrado e Higuain, con il primo nettamente favorito sul secondo.

