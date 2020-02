Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero messo gli occhi e starebbero seguendo su due giocatori del Benfica. Ecco di chi si tratta.

Nonostante la stagione sia sempre più nel vivo, non si può non parlare al calciomercato. La Juventus starebbe pensando al futuro e alla prossima stagione. Ed è per questo che la società bianconera avrebbe inviato i propri osservatori a Lisbona per seguire il match di Europa League tra Benfica e Shakhtar Donetsk di Europa League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, asse con il Bayern Monaco: terzino in arrivo?

Calciomercato Juventus, occhi su due giocatori del Benfica

Stando ad indiscrezioni provenienti dal Portogallo, rivelate e riportate da ‘PortuGoal’, la Vecchia Signora starebbe seguendo con attenzione due giocatori del club portoghese. Si tratterebbe del difensore centrale Ruben Dias, già nazionale lusitano, e il terzino sinistro Grimaldo. Non resta quindi vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi. Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare sempre più nel vivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Emerson Palmieri, Calciomercato: affondo decisivo?

La prossima estate in casa bianconera potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. E i due giocatori del Benfica potrebbero rappresentare due tasselli importanti. La trattativa potrebbe però essere complicata e per nulla semplice.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK