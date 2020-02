Juventus, la difesa a tre può dare maggiore sicurezza?

Si può dire che questo sia il momento più delicato per la Juventus da molti anni a questa parte? Probabilmente sì. I bianconeri sono primi in serie A braccati da Lazio e inter, ma a rischio eliminazione in Champions League. E non decollano sul piano del gioco.

Sembra esserci qualche crepa, inutile negarlo. La panchina di Sarri non sembra essere salda e al tecnico viene imputata la colpa di non essere riuscito a trasformare in bel gioco le sue idee tattiche. Trequartista o tridente, la sua Juventus non è mai stata del tutto convincente. Nonostante un Cristiano Ronaldo tornato a segnare con una regolarità impressionante. E ora che è tornato Chiellini a disposizione più di un tifoso invoca cambiamenti tattici.

Inter e Lazio vincono con il 3-5-2

Le avversarie per il titolo, ovvero Inter e Lazio, al contrario della juventus hanno invece un piano tattico ben definito, in base al quale hanno anche orientato le loro scelte di mercato. Sia Conte che Inzaghi schierano le loro squadre con il 3-5-2, sfruttando le qualità dei loro attaccanti ma anche il grande lavoro fatto dagli esterni. Proprio quel modulo con il quale la Juventus ha giocato per anni sotto la gestione Allegri.

Juventus, può tornare la difesa a tre?

Nello scorso mese di settembre, quando la Juve era alle prese con l’emergenza terzini, Sarri ha comunque escluso l’utilizzo di una difesa a tre. E in generale nel corso delle ultime stagioni ha sempre preferito giocare a quattro dietro. Un dogma per l’ex tecnico di Chelsea e Napoli. Una Juventus che a breve possa scendere in campo con tre difensori centrali dunque è una ipotesi da scartare, o almeno così pare.

Una ipotesi di formazione di Juventus con il 3-5-2

Chiellini è tornato in campo da qualche settimana. Non è ancora al top della condizione, ma può essere l’uomo decisivo per questo finale di stagione. E così ipotizziamo una Juve con un terzetto difensivo formato da De Ligt-Bonucci-Chiellini e le due corsie laterali occupate dagli instancabili Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo con Pjanic in regia potrebbero giocare sia Rabiot (o Matuidi) che Ramsey, con quest’ultimo che avrebbe licenza di attaccare gli spazi dietro Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain. Una formazione della Juventus da Fantacalcio oppure che a breve potrebbe diventare realtà?

