Juventus-Inter non si giocherà, ormai è ufficiale. Lo scontro diretto per il titolo è stato rinviato al prossimo 13 maggio a causa dell’emergenza coronavirus. Sembrava che la sfida potesse giocarsi a porte chiuse, ma alla fine è stata presa questa decisione. E i malumori non mancano, sia tra i tifosi delle stesse squadre che tra quelli delle altre, che per una maggiore regolarità del campionato avrebbero preferito che si prendesse una decisione univoca. Per la serie: o giocano tutti o non gioca nessuno.

Ad ogni modo si va avanti, la Juventus non conosce sosta e sta già guardando al prossimo impegno. Che per la squadra di Sarri sarà abbastanza ravvicinato. Giorno 4 marzo infatti è in calendario la semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium contro il Milan. Un match che i bianconeri vogliono far proprio per andare avanti nel torneo. La Coppa Italia è un obiettivo che la Juventus vuole portare a casa.

In Coppa Italia a porte aperte

E’ stato deciso che la partita si giocherà a porte aperte, ma potranno accedere alle tribune dello Stadium soltanto coloro che sono residenti in Piemonte. Pubblico dunque presente per sostenere i giocatori che scenderanno in campo. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, con la Juventus che solo in extremis riuscì ad acciuffare il pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato con freddezza da Cristiano Ronaldo.

