Juventus Under 23-Pianese è stata sospesa: tutto rinviato allo stadio Moccagatta in quanto alcuni giocatori avversari sono positivi al coronavirus.

Non arrivano buone notizie per la Juventus Under 23 che ha visto sospesa la propria partita che si sarebbe dovuta svolgere contro la Pianese. Il motivo, come si legge dal sito ufficiale dei bianconeri, va ricercato nel fatto che alcuni giocatori della compagine avversaria militante in Serie C sono stati trovati positivi al coronavirus.

I tamponi, infatti, hanno confermato il fatto che alcuni calciatori hanno contratto il COVID-19 e per questo motivo, per motivi di sicurezza, la formazione allenata da Pecchia questa settimana non affronterà gli avversari in un match che, se si fosse svolto, avrebbe messo a serio rischio la salute dei piemontesi, degli altri compagni “sani” e di tutti gli spettatori del Moccagatta di Alessandria.

L’annuncio della sospensione di Juventus Under 23-Pianese di Serie C è stato reso noto dal sito ufficiale dei bianconeri, il quale ha fatto riferimento anche ad un’ordinanza del comune di Alessandria che ha confermato l’annullamento della partita.

Sul sito viene anche confermato come tutti i giocatori militanti nella Vecchia Signora siano ancora totalmente asintomatici e questa è senz’altro un’ottima notizia non solo per la loro salute ma anche per tutti i tifosi bianconeri che erano in pensiero per le loro condizioni fisiche. Insomma, tutto tranquillo.

