Juventus Inter, giusto rinviarla? I tifosi si dividono su Twitter

Juventus Inter è stato giusto rinviarla? I tifosi sembrano essere molto divisi su Twitter e prendono posizioni diverse: ecco che cosa scrivono.

E’ giusto rinviare Juventus Inter, che lo ricordiamo è stata posticipata al 13 maggio 2020? La reazione dei tifosi non si è fatta attendere, così come quella di alcuni giornalisti addetti ai lavori, che sia su Twitter sia su Instagram, hanno avuto modo di esprimere il proprio disappunto riguardo a questa decisione che ha fatto molto discutere.

C’è chi, infatti, grida al complotto, chi se la prende con il Codacons per la spinosa questione dei biglietti e chi, invece, pensa che sia un vantaggio per l’una o per l’altra parte.

Chi avrà ragione? Non è dato saperlo, ma ecco alcune reazioni dei tifosi alla notizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juventus, Higuain rinnova? Il retroscena

Juventus Inter rinviata: è giusto? Parola ai tifosi

Ecco alcune reazioni dei tifosi di Juventus Inter sui social, le quali non si sono fatti attendere: voi da che parte state?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Coppa Italia, Juventus-Milan a porte aperte, ma solo per i piemontesi

Per me il campionato di #SerieA finisce ufficialmente oggi. Si è consumata una pagliacciata senza precedenti.#JuventusInter — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) February 29, 2020

Se l’Inter arrivasse in semifinale di Europa League, si ritroverebbe a giocare Inter-Sampdoria dopo Juventus-Inter (salvo scambio di date). Se l’Inter arrivasse in finale di Europa League, il recupero sarebbe possibile solo 3 giorni dopo la fine del campionato! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 29, 2020

CODACONS * JUVENTUS-INTER A PORTE CHIUSE: « SUBITO RIMBORSI O SCATTA L’APPROPRIAZIONE INDEBITA, PRONTI A DENUNCIARE LA SOCIETÀ TORINESE IN PROCURA » https://t.co/fUL1lozFvY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 28, 2020

La prima data utile per recuperare Juventus-Inter è quando Lukaku e De Vrij saranno squalificati — STAM (@Stam1899) February 29, 2020

La prima data utile per recuperare Juventus-Inter è quando Lukaku e De Vrij saranno squalificati — STAM (@Stam1899) February 29, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK