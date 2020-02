Rinvio Juventus Inter: la supersfida dell’Allianz Stadium non si disputerà domani nemmeno a porte chiuse. E la decisione ha scatenato i social.

Si gioca o non si gioca? Questa è la domanda che ha dominato la mattinata del giorno della vigilia di Juventus Inter. E alla fine la decisione è arrivata: la partita è stata rinviata al 13 maggio, insieme a tutte le altre inizialmente previste a porte chiuse. E il tutto ha ovviamente e inevitabilmente scatenato reazioni e polemiche nel solito mondo dei social network.

Possibile rinvio Juventus Inter: sui social è guerra tra tifosi

I tifosi bianconeri e quelli nerazzurri si lanciano frecciate a vicenda. L’accusa dei meneghini è quella di un provvedimento a hoc per la squadra piemontese. Sarebbe stata infatti la società bianconera a spingere per il rinvio della sfida. Tanti i tweet sull’argomento, dove viene sottolineato il fatto che probabilmente la prossima settimana si giocherà a porte chiuse. Insomma, gli interisti non ci stanno e si sentono vittima di una decisione calata dall’alto.

I tifosi juventini, dal canto loro, hanno cercato di difendersi, sottolineando come anche le altre partite a porte chiuse sono state rinviate. Ma c’è anche chi usa l’arma dell’ironia: “Gli interisti sono tristi, perché quando sarebbe capitato di affrontare una Juve in difficoltà e a porte chiuse“. Insomma, sul campo Juventus Inter non ci sarà, ma sui social il derby d’Italia si sta giocando a colpi di tweet, veleni e accuse.

