Tonali al Real Madrid, calciomercato Juventus: Zidane stravede per lui

Sandro Tonali è finito nel mirino del Real Madrid che stravede per il centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia. Zidane è pazzo di lui.

Sandro Tonali è finito nel mirino del Real Madrid di Zinedine Zidane che non intende mollare la presa sul ragazzo classe 2000 di proprietà del Brescia e che piace tantissimo anche alla Juventus che sembrerebbe essere pronta ad investire tantissimi soldi pur di portarlo a vestire bianconero, sotto l’egida di Maurizio Sarri, nella prossima stagione.

C’è tuttavia un intoppo molto importante per quanto riguarda questa trattativa che sembrerebbe esser già iniziata, quantomeno nei suoi stadi primordiali fatti di contatti e interessi reciproci, nel calciomercato di gennaio.

Questo problema ha un nome e cognome: si chiama Real Madrid, nello specifico Zinedine Zidane, che secondo quanto riportato da El Desmarque, avrebbe messo gli occhi su di lui e si sarebbe, calcisticamente parlando, innamorato a tal punto da volerlo portare a giugno in Spagna, nella Liga, a vestire la maglia delle Merengues.

Tonali al Real Madrid, calciomercato Juventus: l’offerta di Zidane

La Juventus adesso trema dal momento che se queste voci e rumors fossero confermati avremmo davanti un avversario davvero imponente per Sandro Tonali, a tal punto che sarebbe pronto ad investire milioni di euro da consegnare al Brescia pur di portarlo tra le fila dei Blancos.

Sembra, infatti, che Zidane lo consideri un elemento importantissimo e fondamentale per il suo gioco e, per questo motivo, vorrebbe che la società di Florentino Perez facesse un tentativo serio e concreto per lui.

Fabio Paratici, però, ha da tempo stretto contatti importanti non solo con il presidente Cellino ma anche con l’agente del ragazzo, ma non essendoci ancora nulla di scritto né tanto meno una prelazione scritta, la paura è concreta.

