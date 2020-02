Chiesa alla Juventus, Calciomercato: nuova pretendente per lui

Federico Chiesa alla Juventus è un affare di calciomercato che i bianconeri vorrebbero portare a termine, ma spunta una pretendente: ecco chi è.

Federico Chiesa è un obiettivo di calciomercato Juventus da ormai parecchio tempo ma la Vecchia Signora adesso sembra spuntare una nuova pretendente per i piemontesi che adesso dovranno fare i conti anche con un’altra compagine che sembra essere seriamente interessata all’acquisto del ragazzo della Fiorentina classe 1997.

Si tratta infatti del Manchester United che sembra voler fare davvero sul serio per lui a tal punto che sembra essere pronta un’offerta importante per portarlo in Inghilterra. L’idea dei Red Devils, infatti, è quella di rivoluzionare completamente tutta la rosa e in questa rivoluzione, tra i nuovi acquisti, il profilo del figlio d’arte è tra i più importanti e seguiti.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: Manchester United alla finestra

La Juventus, comunque, venderà cara la pelle e non mollerà la presa sul ragazzo che è considerato uno degli obiettivi più caldi e concreti della prossima stagione dal momento che non è soltanto giovane, ma ha anche enorme talento e, soprattutto, tantissimi margini di crescita.

Al Manchester United, però, piace davvero parecchio: in particolar modo la formazione militante in Premier League è rimasta affascinata dalla sua capacità di correre lungo tutta la fascia senza mai stancarsi, saltando l’uomo con insistenza e puntualità, abbinando qualità tecniche, dribbling e qualità tattiche non indifferenti.

Solskjaer, suo grande estimatore, inoltre qualora raggiungesse il quarto posto rimarrebbe in panchina saldamente e, per questo motivo, sarebbe un suo ulteriore sponsor. I bianconeri in tal senso tremano ma non si faranno intimorire, forti del fatto che il ragazzo avrebbe palesato interesse dapprima in favore della Vecchia Signora, alla corte di Maurizio Sarri.

