Evelina Christillin ha parlato del rinvio di Juventus Inter, soffermandosi anche sulla questione della riapertura dell’Allianz Stadium.

Il rinvio di Juventus Inter continua a far discutere e riflettere. A dire la sua sulla questione e l’argomento è stata anche Evelina Christillin in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere di Torino’. Queste le sue parole: “Troppi cambi di idee. Ma il rinvio con l’Inter è un vantaggio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, la polemica di Marotta: “Campionato falsato”

Evelina Christillin: “Il rinvio di Juventus Inter per me è un vantaggio”

La donna si è concentrata anche sulla riapertura di alcuni impianti all’Allianz Stadium, a partire dal Museo: “Sono contenta, perché lunedì possiamo riaprire il museo Egizio. Da tifosa bianconera sono felice per il rinvio della sfida con l’Inter, ma sono pure piena di telefonate di miei amici juventini: ora come funzionerà l’accesso allo Stadium? Sono veramente perplessa per l’idea di cambiare idea in fretta e tra l’altro su tutto. Lo so benissimo che sui social s’è scatenata la polemica, ma non vale la pena entrarci. Si tratta di un qualcosa che lascia il tempo che trova. La prima cosa a cui si deve pensare è alla salute delle persone. Da tifosa, è un vantaggio aver rinviato Juve-Inter? Sì, perché me la sarei persa“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK