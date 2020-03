Il rinvio di Juventus Inter continua a scatenare tante polemiche. A intervenire e ad andarci giù pesante è stato anche Beppe Marotta.

Il rinvio di Juventus Inter, deciso nella mattinata di ieri, continua a far discutere e a scatenare molteplici polemiche. A intervenire sull’argomento è stato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha fatto capire il malumore che ora regna in casa nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, tra i tifosi è guerra sui social per il rinvio

Beppe Marotta accusa: “Il campionato è falsato”

“Pressioni da parte della società bianconera? Sinceramente questo è un argomento che mi interessa poco. C’è stata un’indicazione dal parte del Governo e questo va bene, ma una cosa voglio dirla con fermezza: tutta questa vicenda è stata affrontata male e con troppa leggerezza. Andava gestita con tempistiche diverse, anche per evitare certe allusioni. La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, ma poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto si sarebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario, dove si sarebbe dovuto discutere insieme sul da farsi. Invece abbiamo solo ricevuto una comunicazione e questo non va bene. La reputo una cosa molto grave. Ecco perché come Inter abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio di Lega straordinario per domani“, queste le parole del dirigente nerazzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, ecco i migliori meme sui social

L’ad dell’Inter ha poi rincarato ancor di più la dose, parlando di Inter Sassuolo: “Non si può giocare a porte chiuse. Sarebbe assurdo pensare di usare uno strumento che solo una settimana prima non è stato considerato adatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. E non si parli neppure di rinvio a lunedì, perché l’Inter ha già subito un danno. E tra l’altro tre giorni dopo avremmo l’impegno di Europa League. Dunque la partita si disputi domenica a porte aperte oppure se dovessero saltare altre partite campionato falsato“. Altre due battute sulle date dei recuperi: “Quello che mi chiedo è: perché è stata decisa la data di Juventus- Inter prima di quella di Inter-Sampdoria? In base a quale principio? Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica. L’Inter è stata danneggiata. Il calendario di maggio è incredibile“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK