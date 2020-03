Il rinvio di Juventus Inter continua a far parlare e discutere. A intervenire è anche il presidente della Lega Dal Pino, che ha replicato a Marotta.

Non sembrano volersi arrestare le polemiche per il rinvio di Juventus Inter e per quanto sta succedendo in Serie A per l’emergenza coronavirus. Pesanti le parole di Beppe Marotta, che ha parlato di campionato falsato. A replicare all’amministratore delegato dell’Inter è stato però direttamente il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, ecco lo sfogo di Marotta

Rinvio Juventus Inter, Dal Pino replica: “L’Inter ha rifiutato di giocare lunedì”

“Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara a lunedì, loro si sono rifiutati di scendere in campo. Marotta si assuma le responsabilità. Abbiamo proposto di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. I nerazzurri si sono rifiutati categoricamente di scendere in campo. Bisogna assumersi le responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato“, queste le sue parole ai microfoni dell’Ansa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, ecco com’è nata la decisione

Dal Pino ha poi voluto spiegare com’è nata la scelta della data di recupero delle sfide rinviate: “Il 13 maggio era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte. Questo a causa degli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali. A partire da domani l’ad De Siervo si confronterà con le squadre coinvolte per accelerare insieme i tempi di recupero. Abbiamo dovuto prendere decisioni guidate dal bene della nazione. Cercheremo di trovare il modo per contenere altri stravolgimenti che ci venissero richiesti per esigenze di emergenza dal Governo. Ma ricordo che all’estero, in particolare in Premier League, capita spesso che le squadre debbano recuperare più partite a distanza di settimane a causa delle numerose coppe. Non facciamo drammi dove non ce ne sono”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK