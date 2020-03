Rinvio Juventus Inter, ecco com’è nata la decisione di rinviare la partita tra bianconeri e nerazzurri. Tutti i retroscena.

Il rinvio improvviso di Juventus Inter, e con essa di quattro partite di Serie A, continua a scatenare reazioni e tante polemiche. A prendersi la scena sono stati i tifosi sui social network, che hanno messo nel mirino il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli. Ma che cos’ha portato a questa decisione?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Giusto rinvio Juventus Inter? I tifosi di dividono su Twitter

Rinvio Juventus Inter, ecco com’è nata la decisione

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere della Sera’, dietro alla scelta della Lega ci sarebbe stata la forte pressione dei presidenti di Serie A, con in testa il patron dei bianconeri Andrea Agnelli, che avrebbe fortemente spinto per lo spostamento. Il motivo? Un match come il derby d’Italia avrebbe portato in dote un incasso da oltre 5 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinvio Juventus Inter, Marotta non ci sta: “Campionato falsato”

A difendere il numero uno della Juventus è stato però, attraverso un tweet, suo cugino Lapo Elkann. Queste le sue parole: “Prima di essere juventini, interisti ecc..siamo italiani. Non dimentichiamocelo mai. Mio Cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e per il calcio italiano e internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi juventini, oltre che agli amanti del calcio. E viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti”.

Prima di essere Juventini,Interisti ECC..siamo🇮🇹.Non dimentichiamocelo MAI🇮🇹.Mio Cugino Andrea ha fatto TANTO per la Juve ed il calcio ⚽ITA ed INT. Io gli voglio un 🌍di BENE e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi Juventini oltre che agli amanti del calcio #ForzaAndrea pic.twitter.com/slXrVzuHMb — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 29, 2020

E viene da chiedermi perchè molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di TUTTI. #SerieA #JuveInter — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 29, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK